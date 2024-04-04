Екс-радник ОП Артем Шило в СІЗО: ситуація вимагає відповідей від Зеленського і Єрмака – Бутусов

Офіцер СБУ та екс-радник ОП Артем Шило в СІЗО. Сьогодні йому обрали запобіжний захід – він арештований на 30 днів з правом виходу під заставу. Шилу підозрюють у розкраданні державних коштів на суму 94,8 млн грн.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що затримання НАБУ офіцера СБУ Артема Шилу через розслідування корупційної схеми на “Укрзалізниці” – резонансна подія в українській владі, яка вимагає відповідей на питання від Зеленського, Єрмака, Камишіна та керівництва “Укрзалізниці”

Бутусов нагадує, що Шило був призначений у 2021-му році радником голови офісу президента Андрія Єрмака, а у 2022-му році був призначений рішенням президента Зеленського начальником Головного управління СБУ з контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Шило був на прямому контакті з Єрмаком та заступником голови офісу Олегом Татаровим. Усі питання, пов’язані з економічними справами СБУ по бізнесу, Шило вирішував з командами з офісу президента. Ніякої самостійності в такого масштабу справах там не могло бути – вважає журналіст

Бутусов нагадав, що предмет справи – це контракти 2022-2024 років, коли “Укрзалізниця” купувала трансформатори у фірми-посереднику, яка належала громадянину Білорусі. Справи по корупційним закупівлям “Укрзалізниці” були порушені НАБУ після зміни у березні 2023-го року керівника “УЗ” Олександра Камишіна, який безпосредньо узгоджував усі контракти.

Камишін після викритої корупції звільнився і одразу отримав посаду радника голови офісу президента Єрмака, а згодом президент Зеленський призначив Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Людина, яка підписала корупційні контракти стала членом Ставки верховного головнокомандувача, та отримала доступ до найбільших державних таємниць та найбільших бюджетних програм. Виходить так, що біларуська прокладка була санкционована офісом президента України. Тому що Шило після порушення справи НАБУ та перших обшуків у травні 2023-го посаду не втратив, і в його діях керівництво держави ніякого складу злочину не вбачало, – пише журналіст Не зрозуміло також, чому ніякої відповідальності не несе Наглядова Рада “УЗ”, яка призначена офісом президента та члени якої отримують під час війни 244 тисячі гривень на місяць зарплати якраз для протидї корупції? Чому мовчить член Наглядової ради Сергій Лещенко, відомий свого часу розслідувач корупції у владі? Хіба може само СБУ визначати які контракти з ким треба укладати? Хіба нема відповідальності керівників, які ті контракти підписували, контролювали та виконували? – додав Бутусов

Він вважає, що міністр Камишін має негайно дати пояснення щодо його ролі у корупційних схемах “УЗ”, бо він напряму причетний до реалізації корупційної схеми.

Також, на думку Бутусова, у вечірньому зверненні має дати пояснення сам президент Зеленський, який призначав і Шило і Камишіна на високі державні посади.

Ексрадника офісу президента і ексголову одного з фінансових департаментів СБУ Артема Шила сьогодні арештували з правом виходу під заставу. Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) прокурори розповіли про прізвисько, яким спільники називали підозрюваного. Також стало відомо, що він мав можливість вільно виїздити до Польщі. Деталі справи розкрадань в АТ “Укрзалізниця” озвучені під час онлайн-трансляції засідання ВАКС.

Про це пише Фокус, передає НСН.

Суддя ВАКС Катерина Сікора вислухала прокурорів, які обґрунтовували потребу арештувати підозрюваного Шила, який працював у СБУ та ОП і, як підозрюють, причетний до крадіжки 182 млн грн. Вислухала також його адвокатів — вони заявили, що підзахисного хотіли б взяти на поруки два Герої України (імена не вказані).

В підсумку суддя прийняла рішення про арешт фігуранта до 31 травня. Втім, чоловік може опинитись на волі, якщо сплатить заставу у розмірі 30 млн грн.

Під час судового засідання стали відомі деякі деталі справ, до яких може бути причетний Артем Шило. Зокрема, з’ясувалось, що загальна сума, яку могло вкрасти угрупування, досягає 182 млн грн. Крім того, прокурори повідомили, що ексрадник ОП мав прізвисько “Маск”: встановили це за контекстом розмов членів угрупування.

Також у ефірі трансляції пролунало, що ексрадник ОП час від часу мав можливість виїздити до Польщі. Для цього він подавав рапорт голові СБУ Василю Малюку.

“Прокурор САП додає, що у Шила був певний статус у Польщі, який дозволяв йому перебувати на території країни. Окрім того, у нього були частки в деяких польських фірмах”, — навели фрагмент виступу у залі суду у соцмережі X (Twitter)

Серед іншого, стало відомо, що поза заробітною платою, Шило мав дохід у розмірі 7 млн грн. Його дружина має бізнес у сфері краси, при чому її прибутки “різко зросли” після певних змін у кар’єрі чоловіка.

Справа Артема Шила — деталі від НАБУ

Зазначимо, про викриття угрупування, яке, на думку силовиків, обкрадало АТ “Укрзалізницю”, стало відомо 2 квітня. НАБУ і САП розповіли, що затримали членів угрупування, які влаштували махінацію під час купівлі силових трансформаторів. Для цього лідер на підставі “загроз безпеці” посприяв укладанню угоди з компанією, власником якої є громадянин Білорусі. В підсумку ціна трансформаторів зросла удвічі, а держава втратила 94,8 млн грн.

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