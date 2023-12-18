Скільки українців довіряють Зеленському і як змінився рівень довіри за три роки. Оприлюднено результати опитування, передає НСН.

Станом на грудень 2023 року 62% громадян України довіряють президенту Володимиру Зеленському, а 18% – не довіряють.

Про це свідчить опитування, опубліковане виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.

Довіра до президента зменшується, але він зберігає переважну довіру серед українців. У грудні 2022 року 84% довіряли Зеленському, не довіряли – 5%.

А от у грудні 2021 року рівень довіри був набагато нижчий. Тоді президенту довіряли лише 27% українців, а 50% – не довіряли.

Скільки українців довіряють Зеленському і як змінився рівень довіри за три роки

Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Важливо, що при цьому критика наразі не переростає у вимоги виборів (зараз абсолютна більшість проти будь-яких виборів), а також що більшість українців зберігають довіру президенту, – вказав Грушецький.

Він додав, що президент зберігає високу легітимність. Це потрібно для підтримання керованості державних інституцій у цей складний період та для проведення складних переговорів із західними партнерами.

Зазначимо, що, згідно з результатами цього ж опитування, рівень до інших інституцій влади такий:

Верховній Раді довіряють 15% громадян, а не довіряють 61%;

Уряду довіряють 26%, а не довіряють 44%,

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 88% громадян, а не довіряють 4%,

ЗСУ довіряють 96% громадян, а не довіряють 0%,

СБУ довіряють 58% громадян, а не довіряють 16%;

Національній поліції довіряють 41% громадян, а не довіряють 29%.

Ще новини України і світу: Україні потрібен уряд національної єдності – Politico