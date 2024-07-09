ДБР купує собі камуфляжну форму за 2 мільйона гривень

Державне бюро розслідувань має намір придбати 527 камуфльованих костюмів до середини вересня. ДБР купує собі форму приблизно за 2,01 мільйона гривень.

Вартість одного костюму становить близько 3,813 гривень. Ця інформація стала відома з оголошення у системі Prozorro. Загальна сума, яку планують виділити на ці закупівлі, складає 2 мільйони 009 тисяч 135 гривень. Комплект включатиме кітель та брюки.

Залишається тільки риторичне питання: Навіщо бюро розслідувань саме КАМУФЛЯЖНА форма – від кого маскуватися збираються?

До речі, ще у 2019 КУпАП було доповнена новою статтею 186 з позначкою 8, де сказано, що право на носіння військової форми одягу мають:

військовослужбовці;

військовозобов’язані під час проходження зборів;

резервісти;

курсанти;

ліцеїсти;

особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

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