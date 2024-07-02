«Подаю на Сирського і Залужного в ДБР!» – Безугла зробила гучну заяву (відео)

Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила нову гучну заяву . Вона звинувачує минуле і теперішнє військове керівництво країни у розвалі армії. А також каже про перешкоджання її депутатській діяльності.

Нардепка від «Слуги народу» оприлюднила відповідне відео на своїй сторінці у Фейсбуці пізно ввечері 1 липня, передають «Новини України – НСН».

Безугла заявила, що має намір звернутися до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора у зв’язку з перешкоджанням її діяльності та зривом деяких військових операцій нинішнім та колишнім головнокомандувачами Збройних сил України.

Подаю на Сирського і Залужного до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора з копією Міністерству оборони України, – написала політикиня у Фейсбуці

У відео до допису народна депутатка пояснила своє рішення тим, що керівництво ЗСУ, і нинішнє, і попереднє, розвалюють армію і винні у зриві деяких військових операцій.

У цьому зверненні я наголошу не лише на питанні перешкоджання моїй діяльності, (…) а й на роботі Міністерства оборони та системному розвалі спроможностей Збройних сил вищим військовим керівництвом, – зазначила Безугла

За її словами, у зверненні будуть згадані військові операції та рішення у 2022-му, 2023-му, 2024 роках, які особисто контролювали генерали Валерій Залужний та Олександр Сирський.

Зокрема, це стосується підготовки ЗСУ перед вторгненням, оборони Києва, Лисичанська та Сєвєродонецька, Бахмута, Соледара, південного контрнаступу, оборони Харківщини, – зазначила нардепка

Вона також заявила, що готова “виступити свідком з низки питань”.

Безугла зробила гучну заяву: відео

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