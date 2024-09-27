Чи вплине підвищення цін на електроенергію з 1 листопада на тарифи для населення

В Україні заплановано підвищення цін на електроенергію з 1 листопада. Стало відомо, чи вплине це на тарифи для населення.

Відповідь надали у пресслужбі регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передають «Новини України – НСН».

Підвищення цін на електроенергію з 1 листопада: що відомо

Національна комісія на засіданні 1 жовтня розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Як зазначається, цей крок зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи, щоб покрити можливий дефіцит восени та взимку під час російських обстрілів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг винесе на розгляд проєкт постанови про підвищення цін на електроенергію. У разі ухвалення документу нові ціни будуть встановлені вже з 1 листопада.

Регулятор пояснює, що з урахуванням ситуації зі світлом на випадок російських атак взимку потрібно наростити імпорт електроенергії. Це вимагає приведення цін у відповідність до цін на ринках електроенергії в Україні.

Чи вплине це на тарифи на електроенергію для населення

У НКРЕКП запевняють, що це не вплине на тарифи для населення, але торкнеться бізнесу (Тобто можна очікувати здорожчання товарів та послуг).

Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення, – йдеться у повідомленні

Як хочуть підняти ціни для бізнесу

На ринку “на добу наперед” та на внутрішньодобовому ринку підвищуються граничні ціни в проміжку з 11:00 до 17:00. Якщо зараз 1 МВт-год коштує 5600 грн, то пропонується підняти до 6900 грн, вирівнявши ціну до ранкового піку.

Пропозиція виглядає так:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год (зараз – 5600 грн/МВт-год)

з 07:00 до 17:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 11:00 – 6900 грн/МВт-год; з 11:00 до 17:00 – 5600 грн/МВт-год)

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год (зараз 9 000 грн/МВт-год)

з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-год (зараз 6900 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни не зміняться:

з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-год (зараз 6600 грн/МВт-год)

з 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)

з 17:00 до 23:00 – 10000 грн/МВт-год (зараз 10000 грн/МВт-год)

з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 0,01 грн/МВт-год.

Крім того, у Національній комісії вважають за доцільне крім перегляду граничних цін для бізнесу забезпечити запровадження так званого “імпортного ПСО”. Це рішення має ухвалити Кабінет міністрів.

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