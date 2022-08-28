Чи варто переходити на електроопалення: які умови і ризики – відповідь експерта

Вже за декілька місяців розпочнеться опалювальний сезон. І про те, що він буде найскладнішим за всю історію незалежної України, говорять усі. Цьому «посприяють» і ціни на газ, і прагнення росії знищити інфраструктуру України – зокрема тепломережі. Тож варто вже зараз задуматися про те, як обігріватимемо своє житло з настанням холодів. Від мерів українських міст звучать різні заяви з даного приводу. Хтось закликає запасатися теплим одягом, хтось обіцяє буржуйки у кожному багатоквартирному будинку і пункти обігріву в укриттях. Пересічні українці все частіше задумуються про те, щоб обігріватися електрикою замість газу. Чи варто переходити на електроопалення? Які існують умови, ризики і перспективи?

Про це та інше розповів експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає NNS, посилаючись на Економіку 24.

За словами експерта, потрібно розуміти, перш за все про який житловий фонд ітиме мова. Адже перехід багатоквартирного будинку та приватного містить свої інфраструктурні нюанси.

Перехід на електроопалення багатоповерхівки

Для того, щоб перейти багатоквартирному фонду на електричне опалення потрібно пройти досить серйозну процедуру, підкреслює експерт.

Перше – це рішення співвласників багатоквартирного будинку про відмову від централізованого опалення на загальних зборах і так далі. Потім комісія, якщо рішення буде прийняте, а це 50% +1 метр квадратних ОСББ. Або відповідно якщо немає ОСББ, у цьому випадку, передаються дані в органи місцевого самоврядування, в яких на спеціальній постійно створеній комісії приймається відповідне рішення.

Непідготовлена інфраструктура

Попенко зауважує, що найголовніше питання в переході на електричне опалення навіть не стільки бюрократичні питання, як інфраструктурний момент. Річ у тім, що спершу варто дізнатись, чи витримає інфраструктура багатоповерхівки, чи готові так звані обленерго надати можливість підключитись до електричного опалення. І тільки потім вже вирішувати всі інші питання.

Тому що 90% випадків перехід на електричне опалення не є можливий через те, що інфраструктура неготова. При тому вона не готова не тільки в обленерго, а в самих багатоквартирних будинках. Тому що сучасне навантаження електроенергії на одну квартиру набагато більше, ніж вона була закладена в проєкті, коли старі хрущівки, всі ці сталінки, всі інші будинки будували, – розповідає Попенко.

Він пояснює, що раніше на квартиру було 2–3 кіловати, а зараз мінімальна потужність, яка потрібна споживачам може бути й 5, й 7 кіловатів. Тому проблеми виникнуть одразу, як тільки жителі багатоповерхівки захочуть перейти на електроопалення. Тож Попенко підкреслює – спочатку слід вивчити проєкт.

Саме через те, що багато українців відносять халатно до інфраструктурного аспекту перед опалювальним сезоном не рідко трапляються пожежі, зауважує він. Під час них горять не просто під’їзди, а і цілі будинки.

Вигорає повністю проводка в під’їздах, горять щитки, це відбувається масово. І навіть під час опалювального сезону. Тому є величезна проблема – інфраструктурна, технічна, – вважає експерт з ЖКП.

Про приватні будинки

Що стосується переходу приватного будинку на електричне опалення, то тут ситуація дещо простіша, вважає експерт. Оскільки там простіше замінити проводку, розібратись з проблемою збільшення потужностей електроенергії, яка передається в будинок.

Це простіше зробити приватному будинку: ви пишете заяву, вони роблять розрахунок і надають більшу потужність. Щоправда, власник повинен розрахувати, чи витримає його мережа і що для цього потрібно зробити. Але в приватному будинку це зробити набагато легше. Непотрібно комунікувати з органами місцевого самоврядування, ніяких загальних зборів і все інше – не потрібне, – пояснює він.

Фінансовий аспект

Що стосується фінансового аспекту, то зараз електроенергія значно дешевша, ніж газ. Тому, перехід на електроенергію дещо економічніший. (Від ред.: хоча після скасування пільг для власників електроопалення у січні 2021 року рахунки за світло значно зросли). Але, на думку експерта, тарифи на електроенергію в Україні зростуть одразу після війни. Оскільки Україна стала членом “енергетичного союзу” ЄС, то не може бути так, що там у 10 – 20 разів електроенергія коштує більше, ніж у нас.

Тому що отой псевдо ринок, який був створений в Україні. Псевдо ринок електроенергії він і приведе до того, що не вигідно буде продавати електроенергію побутовому споживачу по 1,68 гривні, коли можна буде продавати її, наприклад, по там 20–30 гривень в ЄС, – розповідає Попенко.

Він нагадує, що зараз в ЄС суттєво зросли ціни на електроенергію, що пов’язано з російською агресією в Україні й спекулятивними діями росії на світовому енергетичному рину. Мовиться про обмеження поставок газу через “північний потік-1”.

Росія обмежує постачання газу, а багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу. Тому тут давати людям поради переходьте на електроопалення – це досить сумнівна ідея, як мені здається. Тому що ніхто не гарантує, що найближчим часом, десь через пів року, одразу після перемоги, вартість електроенергії не зросте в рази, – вважає експерт з ЖКП.

Вартість електроенергії в Україні

До 31 жовтня цього року для побутових споживачів (пересічних українців) в Україні діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину й залежить від обсягу спожитих кіловатів:

до 250 кіловат-годин на місяць (включно) – 1,44 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість);

понад 250 кіловат-годин на місяць – 1,68 гривні за кіловат-годин (з урахуванням податку на додану вартість) за весь обсяг споживання.

Експерт розповів, що для бізнесу (не побутових споживачів) кіловат електроенергії в середньому коштує близько 3,5 гривні, але вже з 1 вересня прайс-кепи підвищаться.

Але якщо порівняти з вартістю електроенергії в європейських країнах, то там вартість електроенергії на сьогодні для побутового населення понад 10 гривень. В деяких країнах понад 15 гривень. В деяких країнах більш як 30 гривень. Об’єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні з часом буде зростати. Тому перехід на електричне опалення не завжди буде економія, – резюмував Попенко.

Українці переходять на електроопалення замість газу – як заощадити кошти