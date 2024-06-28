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Чи будуть відключення світла у вихідні – відповідь Міненерго

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Журналіст
Чи будуть відключення світла у вихідні – відповідь Міненерго

Чи будуть відключення світла у вихідні 29 і 30 червня, спрогнозували у Міністерстві енергетики України.

У Міненерго наголосили, що через спеку в Україні збільшилось споживання світла, адже люди користуються кондиціонерами та охолоджувальними системами. Це стало додатковим навантаженням для енергосистеми.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону, що зараз в Україні складний стан енергосистеми через значні пошкодження, обстріли та проведення ремонтів для енергетичних об’єктах, передають «Новини України – НСН».

Чи будуть відключення світла у вихідні

Світлана Гринчук зауважила, що у вихідні дні традиційно знижується споживання світла. Наприклад, на минулих вихідних графіки відключень планували, проте через зниження споживання їх скоротили.

Чи будуть відключення світла у вихідні – відповідь Міненерго

Світлана Гринчук

Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека… Будемо сподіватись, що нам вдасться трішки зменшити графіки відключень, навіть уникнути, – сказала заступниця міністра енергетики

Вона пояснила, що ситуація продовжує залишатись складною, хоча стабільною та контрольованою.

Яка ситуація в енергетиці сьогодні

Через російські обстріли 28 червня застосовуються обмеження споживачів.

Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію в Міненерго обіцяють оновити.

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

Звертаємо увагу, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.  Споживаймо електроенергію відповідально. Це зменшить тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою, – звертаються до громадян

Ще новини України: Йдеться про роки: скільки ще в Україні будуть відключення світла

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