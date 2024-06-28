Чи будуть відключення світла у вихідні – відповідь Міненерго

Чи будуть відключення світла у вихідні 29 і 30 червня, спрогнозували у Міністерстві енергетики України.

У Міненерго наголосили, що через спеку в Україні збільшилось споживання світла, адже люди користуються кондиціонерами та охолоджувальними системами. Це стало додатковим навантаженням для енергосистеми.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону, що зараз в Україні складний стан енергосистеми через значні пошкодження, обстріли та проведення ремонтів для енергетичних об’єктах, передають «Новини України – НСН».

Чи будуть відключення світла у вихідні

Світлана Гринчук зауважила, що у вихідні дні традиційно знижується споживання світла. Наприклад, на минулих вихідних графіки відключень планували, проте через зниження споживання їх скоротили.

Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека… Будемо сподіватись, що нам вдасться трішки зменшити графіки відключень, навіть уникнути, – сказала заступниця міністра енергетики

Вона пояснила, що ситуація продовжує залишатись складною, хоча стабільною та контрольованою.

Яка ситуація в енергетиці сьогодні

Через російські обстріли 28 червня застосовуються обмеження споживачів.

Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію в Міненерго обіцяють оновити.

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

Звертаємо увагу, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Споживаймо електроенергію відповідально. Це зменшить тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою, – звертаються до громадян

Ще новини України: Йдеться про роки: скільки ще в Україні будуть відключення світла