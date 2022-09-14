Чоловікам призовного віку хочуть дозволити виїзд за кордон за 13 тисяч гривень – законопроект

Чоловікам призовного віку хочуть дозволити виїзд за кордон за умови сплати грошового внеску на потребу Збройних сил України, передає NNS, посилаючись на офіційний сайт Верховної Ради, де вказано, що 13 вересня зареєстровано відповідний законопроект.

Ініціатором законопроекту виступає Мазурашу Георгій Георгійович, народний депутат із фракції «Слуга народу».

У документі зазначається, що українець, який виїжджає за кордон, повинен буде сплатити щомісячний внесок на потреби ЗСУ в сумі 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13 тисяч гривень). Також він повинен буде дати письмове зобов’язання добровільно поповнювати рахунок української армії за кожен місяць перебування за кордоном.

Головною метою законопроекту є внесення до законодавства змін, які посприяють зменшенню кількості громадян, які не можуть забезпечити себе і свою сім’ю під час економічної кризи, викликаної війною. Ще одна мета – збільшення фінансової підтримки ЗСУ, зміцнення економіки та обороноздатності держави та зниження градусу соціально-економічної напруги.

Також, на думку автора, реалізація запропонованого проекту Закону зведе до мінімуму, або до нуля багато корупційних правопорушень щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Наразі законопроект Мазурашу направлено на розгляд комітету. Після цього за нього голосуватимуть депутати.

Список підстав для виїзду чоловіків призовного віку за кордон