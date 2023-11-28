10 людей загинули через негоду в Україні, 23 постраждали – серед них є діти

10 людей загинули через негоду в Україні, ще 23 постраждали. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вранці 28 листопада, передає НСН.

Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти – постраждали. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди та обстрілів станом на 08:30.

Що відомо про негоду в Україні: ситуація в регіонах

Одеська область

Підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область

Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

Наслідки негоди

8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Обстріли

Вночі ворог двічі обстріляв Херсон – пошкоджено школу та приватні будинки, 1 людина постраждала. Також окупанти вдарили по Дніпропетровщині, Миколаївщині та Харківщині. На Хмельниччині внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автомобіль.

У ці хвилини повітряна тривога лунає у низці областей України. Якщо у вашому регіоні оголошено про небезпеку обстрілів – перебувайте в укриттях, – закликає Клименко

Ще новини України: Коли вщухне негода в Україні та коли чекати на інший потужний циклон (відео)