Негода в Україні, яка розпочалася 26 листопада і триває зараз, вже встигла наробити лиха. Про наслідки повідомляють компетентні служби і відомства: МВС і ДТЕК та інші, передає НСН. Матеріал оновлюється по мірі надходження нової інформації.

Негода в Україні: ситуація в регіонах станом на ранок

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на ранок понеділка на 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти.

Одеська область

Найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Ось в таких умовах працюють ремонтні бригади ДТЕК, щоб повертати людям світло на Одещині.

Миколаївська область

Перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Черкаська область

Поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область

Поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Дніпропетровська область

94 одиниці спецтехніки та 121 працівник долають прояви негоди на дорогах державного значення Дніпропетровської області.

За добу оброблено протиожеледними матеріалами 772 км автошляхів та розчищено 2636,4 км проходу.

Роботи тривають цілодобовому режимі.

Майже у всіх районах області опади – мокрий сніг, сніг, дощ.

Обмеження в русі дорогами Дніпропетровської області немає.

Київська область

Станом на ранок понеділка, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с; хуртовини, снігові замети; на дорогах ожеледиця. В’їзд вантажівок у Києві тимчасово закритий.

Енергетики ДТЕК ліквідовують наслідки негоди на Київщині.

Через сильний снігопад в ніч з 26 на 27 листопада та посилення вітру до 25 м/с станом на 09:00 знеструмлено 44 повітряних ліній та 1033 трансформаторних підстанцій.

Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб оперативно повертати світло.

Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов протягом дня 27 листопада. В таких умовах на відновлення електропостачання може знадобитись трохи більше часу.

Загалом на території України станом на 9 ранку

знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях,

1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою,

відбуксовано 840 автомобілів,

на місцях працює 1525 рятувальників та 402 одиниці техніки,

прибрано 103 дерева.

Водіїв закликають уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву.

Також в Україні працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Цілодобова гаряча лінія Штабу + 38 067 400 60 80.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Штабу.

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