Чашка, філіжанка чи горнятко – як правильно говорити українською

У Львові, Франківську чи Ужгороді, ви почуєте – “мені, будь ласка, філіжанку кави”. І це звучить наче мед, погодьтесь? Але якщо замовити чашку кави, чи буде це помилкою, чи, можливо, росіянізмом?.. А яка тоді різниця між чашкою та горнятком?.. Як правильно говорити українською?

Розібратися в тонкощах мови, НСН допоможе філологиня, письменницею та викладачкою української мови Марина Герасименко. Цікавими фактами про українську мову, а також правилами та “хитрощами” вимови Марина ділиться в телеграм-каналі “Українська з Марусею”.

Чашка кави! Чи філіжанка? Чи горнятко? А може, кухлик? Як правильно говорити українською?

В українській мові є кілька слів, за допомогою яких ви можете замовити в кав’ярні свіжозварену каву. Але варто пам’ятати, що вони не є синонімами та мають свої особливості у вживанні.

З ЧАШКОЮ усе більш-менш зрозуміло. Невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п’ють чай, каву та інші напої. Так, цілком можливо замовити у кав’ярні чашку кави – і це не буде росіянізмом.

Філіжанка

Останнім часом у нас полюбили пити каву з ФІЛІЖАНОК. Де це слово взялося? Найімовірніше, з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво.

турецькою – fincān, filcān

румунською – filigean

польською – filiżanka

Чи варто вживати це слово в українській? Тут думки мовознавців різняться, але в словниках філіжанка є, подається як синонім чашки.

Горнятко

А от слова ГОРНЯ, ГОРНЯТКО в цьому синонімічному ряду немає. Горня – це маленький горщик, а не чашка. У нього можна покласти їжу, налити юшку, але не гарячі напої. Принаймні так пишуть у тлумачному словнику.

Кухоль

Далі про КУХОЛЬ. Кухоль – це те, що в російській мові називають кружкою. Хвилиночку!! А що таке кружка? Хіба це не та сама чашка? Не зовсім.

Чашка – це та, що маленька, з блюдцем. Отака – !

Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротше, як склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним. Ще різниця в тому, що чашка більше для гарячих напоїв, а в кухоль можна налити й холодні.

Кухоль води/молока/квасу

Кухоль пива

Кухоль Есмарха (щоправда, це не посуд для пиття)

Отже, вибирайте, яке саме слово вам до вподоби. Ми, наприклад, віддаємо перевагу філіжанці кави.

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