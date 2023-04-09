Бригади “Гвардії наступу” оснащуються технікою НАТО – Вадим Москаленко

Бригади “Гвардії наступу” оснащуються технікою НАТО, повідомив командир бригадної артилерійської групи штурмової бригади Нацгвардії “Червона Калина” Вадим Москаленко, передає НСН.

За словами Москаленка, командири новостворених бригад впевнені, що новобранці легко впораються із західною технікою, оскільки вона простіша в користуванні і часто має автоматичне наведення на ціль.

“Гвардія наступу” буде формуватися на озброєнні, яке приходить до України від західних партнерів. Буде все на сучасному озброєнні. Це набагато цікавіше, ніж на пострадянському, яке було в нас”, — сказав Москаленко в ефірі Телемарафону

Він додав, що українським захисникам, наприклад, артилеристам, буде не важко навчитися працювати на західному озброєнні, оскільки на відміну від радянських зразків, де все виконується механічними рухами, там стоїть автоматичне наведення на ціль.

Набір до “Гвардії наступу” продовжили, оскільки не вистачає інструкторів для навчання великої кількості новобранців, а також тому, що частина бригади вже виконує бойові завдання, а частина ще комплектується. Подати заявку охочі можуть на сайті.

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