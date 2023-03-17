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Яка підготовка чекає на добровольців Гвардії наступу

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Яка підготовка чекає на добровольців Гвардії наступу

На добровольців, котрі пройшли всі етапи відбору до штурмових бригад Гвардії наступу, чекає навчання. Складається воно із декількох етапів

Українці дуже активно вступають до штурмових бригад “Гвардія наступу” для посилення Сил оборони.

Про те, яке навчання на них чекає, розповідає НСН з посиланням на Дніпропетровську облдержадміністрацію

Підготовка Гвардії наступу складатиметься із декількох етапів

Яка підготовка чекає на добровольців Гвардії наступу

“На першому їх навчать тактиці та володінню зброєю. Правилам захисту себе на полі бою і домедичним азам, – пояснює заступник начальника Центрального територіального управління Нацгвардії України Вадим Макаренков. – Далі вони вдосконалять знання за фахом і спеціальністю. Закріплять все під час злагодження у складі бригад».

Тільки після – озброєні та екіпіровані бригади стануть до виконання бойових задач. Спільно зі Збройними силами України гнатимуть ворога з країни.

Аби доєднатися до Гвардії наступу, необхідно заповнити анкету. Зробити це можна онлайн або через ЦНАП.

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Яка підготовка чекає на добровольців Гвардії наступу Встановити додаток

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