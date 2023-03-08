Глава МВС розповів, якою буде мінімальна зарплата бійця “Гвардії наступу” і від чого вона залежатиме

Мінімальна зарплата бійців «Гвардії наступу» становитиме 25 тисяч гривень.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує НСН.

Ігор Клименко розповів, якою буде мінімальна зарплата бійців “Гвардії наступу”

Він зазначив, що дана сума є базовою, а виплати по факту будуть визначатися залежно від району перебування особи та характеру бойових дій.

“Тобто ця сума – це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання”, – сказав Клименко.

Крім того, зарплату бійців буде визначати і посада, на якій вони перебувають.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ почало формування “Гвардії наступу”, метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підготовка бійців нових бригад “Гвардії наступу” займе від двох до чотирьох місяців.

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