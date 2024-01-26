У ВР пропонують запровадити бронювання за гроші – названо суму

У ВР пропонують запровадити бронювання за гроші. Відома сума, яка пропонується. Про це пише Forbes, передає НСН.

У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов’язаних. Автори законопроекту пропонують надати можливість бронювати співробітників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку Кабміну. Для цього, на думку законотворців, треба запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Співавтор законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха розповів, головною умовою для такого бронювання буде те, що компанія повинна працювати у “білу” та сплачувати податки до державного бюджету.

Що ж до суми «внеску», зараз розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тис. грн за кожного заброньованого працівника. Бронювати можна буде до 50% від військовозобов’язаних працівників.

За словами Наталухи, за різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

Видання з посиланням на законопроєкт вказує, що на сьогодні в Україні заброньовано 538 тис. чоловіків, включно з держслужбовцями та працівниками військових адміністрацій.

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