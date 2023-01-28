Близько 100 грн за пачку: в Україні різко подорожчають цигарки

Українці мають стати більш здоровою нацією. Адже знову різко подорожчають цигарки. І в умовах економічної кризи та безробіття далеко не кожен курець зможе віддавати за них такі шалені кошти.

Чому різко подорожчають цигарки?

Справа у тому, що в Україні з початку року на 20% збільшився акциз на цигарки, відповідно, у 2023 році подорожчає і сам товар, передає НСН.

Пачка найдешевших сигарет подорожчає щонайменше до 70 грн, за цигарки середнього класу доведеться платити на 14 грн більше – 74 грн, а ось преміум сегмент коштуватиме понад 92-95 грн за пачку.

За минулий рік тютюнові вироби подорожчали на 6,97-15,65 грн (залежно від виробника).

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, подорожчання акцизу на цигарки відбувається поетапно та триватиме до 2025-го. Щороку акциз дорожчатиме на 20%.

Чому цигарки досі не подорожчали?

Акциз на цигарки збільшився з 1 січня. Проте зараз курці подорожчання на собі ще не відчувають.

“Традиційно наприкінці року виробники та розповсюджувачі накопичують продукцію, щоб встигнути запастись дешевшим товаром. У лютому-березні запаси повністю вичерпаються, а ціни на цигарки злетять”, – зазначили аналітики ринку

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