«Блокування банківських карток пенсіонерів» – Мінсоцполітики спростувало інформацію

Мінсоцполітики спростувало інформацію спростувало інформацію про нібито наміри блокування банківських карток пенсіонерів, передає НСН.

Останніми днями у ЗМІ поширюється некоректна інформація від імені Мінсоцполітики щодо начебто можливого блокування банківських карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них.

У Мінсоцполітики звертають увагу на те, що вони не давали жодних коментарів щодо будь-якого блокування банківських карток українських громадян.

По-перше, тому що жодної норми такого плану немає в законодавстві чи нормативних актах, які регулюють сферу соціального забезпечення.

По-друге, тому що Мінсоцполітики не має ані повноважень, ані технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток.

Новина, яка була некоректно інтерпретована окремими ЗМІ, стосується іншого.

Не блокування банківських карток пенсіонерів, а заморожування виплат в певних випадках

Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб, який став на облік як ВПО до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською карткою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців), і по такій картці немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок.

Причина цього – те, що значна частина пенсіонерів з числа ВПО, зареєстрованих як ВПО до 24.02.2022 року, проживає на тимчасово окупованій території. В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази.

Тому, для продовження виплат такій особі, держава має отримати підтвердження, що пенсіонер живий, і сам користується своєю карткою. До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія їй і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується їй на картку.

Як тільки людина виходить на зв’язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок. Інформація щодо можливого блокування картки не відповідає дійсності.

Для того, аби спростити пенсіонерам, які знаходяться на ТОТ, можливості підтвердження своєї особи, Уряд суттєво розширив способи проходження фізичної ідентифікації.

Детальніше про те, кого стосується норма про необхідність проходження фізичної ідентифікації, можна ознайомитись за посиланням.

Просимо шановних представників медіа поширювати лише перевірену інформацію. Знайти актуальну і коректну інформацію щодо новин у соціальній сфері можна на веб-сайті, Facebook та у телеграм-каналі Мінсоцполітики, – йдеться у офіційній заяві

Нагадаємо: Хто з ВПО може звертатися за продовженням виплат вже з 1 лютого