Повітряна атака в ніч на 31 січня: є постраждалі і руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 31 січня. Росіяни запускали по Україні шахеди і ракети. На жаль, є постраждалі і руйнування. НСН розповість все, що відомо про атаку. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. – рф.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Повітряна атака в ніч на 31 січня: ситуація в регіонах

Миколаївська область

Вночі проти 31 січня російські загарбники атакували безпілотниками південні регіони України. Зокрема, є влучання дрона у Миколаївській області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Влучання БпЛА сталося в Баштанському районі. Внаслідок удару пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Крім того, на місці “прильоту” сталася пожежа.

Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Його шпиталізували до реанімації.

Загалом в зоні відповідальності Сил оборони півдня підрозділи ППО збили сім Shahed: п’ять – на Миколаївщині і два – на Кіровоградщині.

Харківська область

У Харкові під час російської атаки дронами “Шахед” ввечері 30 січня легкі травми отримали троє цивільних громадян.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під час атаки російських дронів ввечері вчора, 30 січня, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики “швидкої” надали допомогу на місці.

Поліція Харківщини уточнила, що унаслідок обстрілу міста 85-річний чоловік отримав осколкові поранення, першу допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік отримав контузію, чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків, діагноз – гостра реакція на стрес.

У свою чергу Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав, що у Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки.

Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей – всі у легкій формі. Маємо черговий приклад того, що російський агресор б’є по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, – написав Терехов

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 30 січня: збили менше половини, виникли пожежі, є постраждалі – все, що відомо