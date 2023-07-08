Нічна атака дронами 8 липня: під ударом були Дніпропетровщина і Кіровоградщина

Росіянами була здійснена чергова нічна атака дронами 8 липня. НСН розповість все, що відомо про її наслідки.

Повітряні сили України повідомляють

Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв.

Нічна атака дронами 8 липня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі 8 липня ворог вдарив по Кривому Рогу безпілотниками.

Армія рф поцілила по сільськогосподарському підприємству у Покровському районі Кривого Рогу. Постраждав 26-річний чоловік. У нього – уламкові поранення стегна. Чоловіка шпиталізовано в стані середньої тяжкості, зараз його стан стабільний.

Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та 7 вантажівок. За словами Олександра Вілкула, руйнування значні.

Кіровоградщина

Під ранок 8 липня Кіровоградщину атакували ворожі “шахеди”. Працювала ППО. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!, – йдеться у повідомленні

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