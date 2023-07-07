Нічна атака дронами 7 липня – що відомо про наслідки (фото)

Нічна атака дронами 7 липня: російсько-окупаційні війська запустили по Україні 18 «шахедів» з південно-східного напрямку.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

У ніч проти 7 липня російсько-окупаційні війська іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131 атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), йдеться у повідомленні.

Загалом українські військовослужбовці зафіксували пуски 18 «шахедів». У південних і східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Підрозділи зенітно-ракетних військ спільно з винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних сил знищили 12 ударних дронів.

Наразі відомо, що над Дніпропетровщиною військовослужбовці з Повітряного командування «Схід» збили шість «Шахедів». Уламки одного з них упали на авто, яке їхало трасою. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Також в області ще один дрон поцілив у приватне підприємство в Криворізькому районі — там виникла пожежа. Полум’я охопило понад 100 квадратних кілометрів території та сягало 4-метрової висоти. Рятувальники вже приборкали пожежу. Ніхто не постраждав.

Вночі росіяни також атакували «шахедами» Миколаївську область, місто Очаків. Силами ППО знищено п’ять ворожих дронів.

Внаслідок падіння уламків загорілася будівля корпусу бази відпочинку.

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