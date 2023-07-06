РФ стягнула армію з усієї країни для протидії контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомило Міноборони Британії, передає НСН.

Також британці розповіли, де саме розміщені конкретні військові формування ворога.

РФ стягнула армію з усієї країни для протидії контрнаступу ЗСУ – хто де стоїть

В Запорізькій області 58-а загальновійськова армія Росії обороняє міцно укріплені рубежі.

В районі Великої Новосілки 5-а загальновійськова армія та морська піхота Росії утримують фронт.

В Бахмуті оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії.

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