РФ стягнула армію з усієї країни для протидії контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомило Міноборони Британії, передає НСН.
Також британці розповіли, де саме розміщені конкретні військові формування ворога.
РФ стягнула армію з усієї країни для протидії контрнаступу ЗСУ – хто де стоїть
- В Запорізькій області 58-а загальновійськова армія Росії обороняє міцно укріплені рубежі.
- В районі Великої Новосілки 5-а загальновійськова армія та морська піхота Росії утримують фронт.
- В Бахмуті оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії.
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