«Хочу пережити все це з вами»: до Києва прибув астронавт-рекордсмен, який любить «доводити до сказу пропагандистів рф»

До Києва приїхав легендарний Скотт Келлі – астронавт-рекордсмен з сумарного перебування в космосі, а також доведення до сказу російських пропагандистів в Твітері. Так охарактеризувала гостя українська громадська діячка, журналістка і блогерка Ярослава Гресь, яка і повідомила про візит американця у Фейсбуці, передає NNS.

Ярослава розповіла, що, коли Скотт Келлі виявив бажання приїхати в Україну, його намагалися застерегти. Адже в Києві може не бути світла і навіть води.

— Дівчата, я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами, – відповів легендарний астронавт. І от він тут. Космічний наш амбасадор. Привіз світло свого серця. Переказує всім вам великі вітання, – написала Ярослава і оприлюднила фото із залізничного вокзалу у Києві разом з гостем.

Як астронавт-рекордсмен допомагає Україні

Колишній американський астронавт Скотт Келлі під час свого візити вже відвідав у київському “Охматдиті” дітей, що постраждали від російської війни в Україні. Про це пише видання Голос Америки.

Зокрема, Келлі зустрівся із 13-річною Катериною Іоргу, яка втратила матір під час російського обстрілу залізничної станції у Краматорську.

“Коли я бачу цих поранених дітей, я не знаю, як людина, відповідальна за таке, може спати вночі з чистою совістю. Це справжнє зло, що це відбувається з такою вільною, демократичною країною, як Україна”, – сказав Келлі.

58-річний астронавт у відставці, який за чотири польоти у космос провів рекордні 520 днів на орбіті Землі, бере участь у благодійній ініціативі зі збору коштів на карети швидкої допомоги в Україні.

“Росія знищує 10 українських машин швидкої на тиждень. Будь ласка, приєднайтесь до мене у зборі коштів для заміни цих засобів порятунку життя”, – звернувся він до своїх понад 5 мільйонів підписників у Twitter.

Для довідки

Скотт Джозеф Келлі; народився 21 лютого 1964, Орендж, Нью-Джерсі — американський астронавт і відставний капітан ВМС США. Здійснив чотири космічних польоти, один з яких тривалістю 340 діб, що стало рекордом для МКС

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