«Це варвари! Я хочу, щоб наші вигнали їх» – на Херсонщині родина з дітьми підірвалася на ворожій міні

На Херсонщині дуже важка ситуація через тотальне замінування території. Спеціалісти називають її навіть складнішою, ніж на Харківщині і Київщині. І навіть не через кількість залишених ворогом мін, а через пастки.

Журналісти «Настоящего времени» побували на деокупованій Херсонщині, передає NNS. Вони відвідали сам Херсон, де побачили кладовище, на якому поховали тероборонівців, що вийшли зустрічати колону БТР-ів ворога з «коктейлями Молотова» у перші дні повномасштабної війни. Очевидці розповіли, як все було. Кажуть, ще під час окупації рідні і близькі загиблих встановили у парку меморіал Росіяни хоч і демонстрували незадоволення, проходячи повз, але скорботний знак не знищили.

Також кореспонденти поспілкувалися з мешканкою одного із сіл на правобережжі Херсонщини Марією. Жінка розповіла, що коли їх село було звільнено, російські війська почали масовано обстрілювати його з лівого берега. І родина з трьома вирішила тимчасово виїхати. На жаль, людям не пощастило. Їх автомобіль наїхав на міну. Голова родини отримав серйозні травми – він у реанімації. Також сильно постраждав середній син подружжя.

На щастя, неушкодженими залишилися немовля, старша дитина і мама.

«Це варвари! Я дуже хочу, щоб нашій війська вигнали їх!», – каже жінка.

Незважаючи на жахіття, які довелося пережити їй і її близьким, Марія вірить, що все буде добре. Все буде Україна!

Детальніше про події на Херсонщині – у відео нижче