“Анексія Херсонської області і ОРДЛО” – здається, процес пригальмували

Анексія Херсонської області і ОРДЛО є мрією колаборантів і сепаратистів, які заявили про бажання приєднати вказані території України до росії. І якщо в ОРДЛО ще досить значна частка населення знаходиться під впливом росіського ТБ і тягнеться до “руського миру” (хоча вона суттєво зменшилася порівняно з 14-м роком), то на Херсонщині таких майже немає. Втім, гучні заяви про “анексію” поки що залишаються лише словами. І схоже, будь-які кроки в даному напрямку поки що зупинили.

Про це пише видання greenpost, передає NNS.

«Я думаю, приєднання може статися навіть найближчими тижнями. Питання лише у тому, як саме це рішення буде реалізовано. Немає жодного сенсу оформляти його красиво, тому що його не визнає взагалі ніхто, навіть найближчі союзники Росії», — вважає російський політичний аналітик Іван Преображенський.

Так званий «заступник голови обласної військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов ще раз підтвердив, що «влада» регіону має намір звернутися до Путіна з проханням про входження до складу Росії. Однак тепер додав, що це питання не на часі.

«Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а найближчої перспективи. Щойно ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном Російської Федерації, то відразу звернемося до президента Росії», — сказав зрадник.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник також заявив, що теж хоче до складу Росії, але тільки після закінчення бойових дій.

«Висновок перший: хотіли просто зараз, але «зараз не до вас», тим більше, що кожен 200-й у ЛДНРії набагато дешевше, ніж на росії. Висновок другий: ніколи не бути ЛНР/ДНР у складі Росії. Тому що після закінчення бойових дій не буде жодних ЛиНиРи/ДиНиРи», — коментує білоруська журналістка і громадська діячка Тетяна Мартинова.

“Анексія Херсонської області і ОРДЛО”: що кажуть в Україні і росії?

Коментуючи заяву херсонської «влади» про приєднання до рф без будь-яких референдумів, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, — це прохання про помилування після вироку суду.

«Окупанти можуть просити приєднатися хоч до Марса, хоч Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, до якої б гри слів не вдавалися окупанти», — сказав Михайло Подоляк.

Прокоментував ситуації і радник керівника офісу президента Олексій Арестович

Він заявив, що російська влада почала готуватися до анексії Херсонської області, але незабаром передумала, бо побоялася наслідків.

“Якщо зараз проголосити анексію Херсонської області, буде різка ескалація, різке загострення санкцій, різке постачання озброєнь Україні, та багато різких “поплескування” по щоках і шапці кремлівського режиму”, – вважає Арестович.

Реакція Кремля також не примусила себе чекати і виявилася доволі стриманою. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це мають вирішувати самі мешканці.

«Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звісно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом», — сказав він.

Тим часом і пересічні росіяни, і медіа-персони також не висловлюють захвату від можливої анексії Херсонщини.

Відставний офіцер збройних сил РФ, який почав війну на Донбасі, колишній полковник ФСБ, міжнародний терорист, Ігор Гіркін (також відомий як Стрілков) заявив, що повністю підтримує прагнення приєднання, проте не відчуває особливої ​​радості. Він нагадує, що підстави радіти територіальним придбанням можна тільки тоді, «коли ворог (у якого ці території відібрали) повністю розбитий, капітулював або пішов на мир на наших умовах».

«Поки цього не сталося — можна лише вітати наміри (бажано, позначені кимось вище, ніж зам.т.в.о глави області, але, втім, і так «зійде», — іронізує колишній ФСБшник.

Він нагадує історію Кенігсберга — столиці Східної Пруссії. У січні 1758 року місто зайняли російські війська під час Семирічної війни, і, навіть не чекаючи завершення війни, населення примусили присягнути російській імператриці. Проте через 4 роки — у серпні 1762 — імператор Петро Третій повернув його королю Фрідріху «просто так, на знак глибокої поваги та приязні». І городянам довелося «переприсягати» Фрідріху.

Тому Гіркін вважає, що насправді радіти «возз’єднанню з Росією не лише Херсона, або навіть Донецька з Луганськом, а й Севастополя з Сімферополем» можна буде лише тоді, коли Україна або капітулює, або «з її залишками (локалізованими десь у Східній Польщі, бажано — за Бугом) буде укладено постійний мир».

«Поки що до цієї світлої події не просто дуже далеко, а з кожним днем, що минає, ​​стає все далі…» — констатує терорист.

І він як ніколи правий. Бо Херсон, Луганськ, Донецьк – це Україна. І ми обов’язково виженемо окупантів зі своєї землі.

Гауляйтер Херсонщини каже, що проситиме путіна приєднати область до росії

Жодних народних республік та анексій територій України не буде — Подоляк