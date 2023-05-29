Тепер офіційно Україна відзначатиме 8 травня День пам’яті і перемоги. Верховна Рада сьогодні підтримала відповідний закон, передає НСН. А 9 травня – День Європи.

Депутати Верховної Ради ухвалили закон, який встановлює в Україні День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — його відзначатимуть 8 травня. Цей день буде вихідним.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Йдеться про законопроєкт 9278, який ініціював президент Володимир Зеленський. Він також запровадив в Україні святкування Дня Європи 9 травня.

«Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Вермахту», — пояснював Зеленський

8 травня День пам’яті і перемоги в Україні: як голосували по фракціях

Наразі в Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом. У лютому група народних депутатів запропонувала скасувати святкові дні 8 березня, а також 1 та 9 травня. Тобто парламентарі хотіли залишити лише 8 травня як День пам’яті та примирення.

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