Україна вперше відзначає День Європи 9 травня – що відомо про свято

Україна вперше відзначає День Європи 9 травня, дата свята була встановлена відповідно до указу президента Володимира Зеленського, передає НСН.

Раніше цей день відзначався щороку у третю суботу травня, яка цьогоріч припадає на 20-те число.

Цьогоріч Україна вперше за двадцять років долучиться до заходів з нагоди Дня Європи — свята, яке традиційно 9 травня відзначається в Європейському Союзі та інших країнах на знак миру та єдності на континенті.

“Будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм”, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні 8 травня після підписання указу про щорічне відзначення свята в Україні.

Історія появи свята

У країнах Євросоюзу День Європи як символ єдності та миру на континенті відзначають 9 травня. Цю дату затвердили у 1985-му році на саміті Європейської ради в Мілані, оскільки 9-го травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити нову форму організації держав у Європі у вигляді “наднаціональної спільноти”. Метою такої спільности, за словами французького урядовця, було створення механізму попередження воєн, щоб їх не лише “не можна було уявити, а й вони були неможливими”. У своїй декларації він наголошував, що економічна співпраця допоможе підвищити стандарти життя та стане першим кроком до об’єднаної Європи.

Тому 9 травня вважається днем народження Європейського Союзу. Доти День Європи відзначали 5 травня, адже цього дня у 1945-му була створена Рада Європи. Тепер ця дата залишилася лише щорічною згадкою про заснування цієї міжнародної організації.

Як День Європи відзначають у ЄС

День Європи відзначають як держави-члени ЄС, так і країни на шляху до євроінтеграції.

Щорічно 9 травня прапором Європейського Союзу прикрашають вулиці всіх міст. У цей день влаштовують лекції про європейські цінності та історію створення союзу. В інституціях ЄС проводять екскурсії.

Офіційним вихідним День є у двох країнах — Люксембурзі, де і народився Робер Шуман у 1886 році, та Косово. В інших країнах це свято відзначають вивішуючи прапори та організовуючи спеціальні заходи.

Як відзначатимуть цей день в Україні

Вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Відповідний указ підписав тодішній президент Леонід Кучма. Відтоді Днем Європи щорічно вважалась третя субота травня.

Проте відсьогодні Україна відзначає День Європи разом із країнами-членами союзу. З нагоди святкування в Києві відкриються дві вуличних експозиції:

експозиція “Разом ми — Європа” на вул. Хрещатик, 22 — об’єднає громадян, які зможуть дізнатися більше про те, як ЄС підтримує мир, безпеку та демократію завдяки своїй рішучості перед обличчям російської війни проти України;

експозиція “Культурна мозаїка” на Софіївській площі, яка дозволить познайомитися зі зусиллями ЄС у підтримці української культури під час війни.

Як повідомлялось, Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Європи, та наголосила на тому, що Україна є частиною єдиної європейської родини.

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