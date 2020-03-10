Міністр інфраструктури прокоментував підвищення цін "Укрзалізниці"

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, чи будуть підвищувати ціни на квитки на українській залізниці. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує NNS.

Ведуча запитала, що на тому тижні була інформація про те, що "Укрзалізниця" поступово буде піднімати ціни на квитки. Потім це спростували. Так чи здорожчають залізничні квитки?

"Перш за все, перед тим, як підвищувати ціни на квитки для пасажирів, треба підвищувати якість. Є дуже багато над чим працювати "Укрзалізниці", - заявив він.

Читайте ще: Укрзалізниця цього року почне будувати євроколію до кордону з Польщею

За його словами, поки пасажирам немає про що хвилюватися.

"Здорожчання квитків не відбудеться, бо, в першу чергу, ми говоримо про наближення тарифів для вантажоперевезень. Раніше руда, зерно були в різній вартості, а тепер мають наблизитись до одного тарифу, бо вони однаково зношують інфраструктуру. Щодо пасажирів, то спочатку підвищуємо якість – потім підвищуємо вартість", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що "Укрзалізниця" розпочала підвищувати ціни за проїзд, до кінця року ціни стануть вищі на 22%. Пізніше, у Мінінфраструктури спростували подорожчання проїзду залізницею.