З 1 березня зросли ціни на залізничні квитки

Завантажте мобільний додаток сайту

Оновлено! Тарифи на проїзд залізничним транспортом не підвищувалися - Укрзалізниця

Як стало відомо NNS, тарифи на пасажирські перевезення залізницею зросли з 1 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням пресслужби, підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, у результаті, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

У той же час пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидування за рахунок доходів від вантажних перевезень.

"Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн. При цьому залізниця не отримує від держави коштів на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це і передбачено ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт»", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли: З 1 березня українцям необхідно мати закордонний паспорт для перетину кордону з РФ