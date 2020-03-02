Тарифи на проїзд залізничним транспортом не підвищувалися - Укрзалізниця

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Вартість проїзду залізничним транспортом з 1 березня 2020 року не підвищено. Про це NNS дізналася на сайті Укрзалізниці.

Раніше NNS з посиланням на ЗМІ повідомила, що з 1 березня зросли ціни на залізничні квитки. Наразі нам стало відомо, що інформація, поширена у ЗМІ, не відповідає дійсності

«Тарифи на пасажирські перевезення регулюються державою, і на сьогодні до АТ «Укрзалізниця» жодних документів про їх зміну не надходило», — повідомляє пресслужба УЗ.

Також в Укрзалізниці нагадали, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно — з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Натомість, за наявною інформацією, відповідний наказ профільним міністерством наразі не погоджено.

«При цьому з року в рік Укрзалізниця продовжує отримувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень: надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію. Також залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» — зауважили в УЗ.

«До того ж вкрай низьким залишається рівень компенсацій з держаного та місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, у 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, у той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%», — зазначили в УЗ.

Крім того там нагадали, що востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядалися в жовтні 2018 року.

NNS в свою чергу приносить вибачення читачам за інформацію, яка не відповідає дійсності.