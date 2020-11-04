Нардепи принесли до КСУ заяву зі зверненням до суддів подати у відставку (фото)

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Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія разом з іншими народними депутатами приніс до Конституційного Суду підписану напередодні більш ніж 200 парламентаріями заяву зі зверненням до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи, добровільно подати у відставку, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати 11 суддів, не всіх, - я підкреслюю, є судді, які не голосували за це рішення про скасування дуже важливої антикорупційної реформи, зокрема, електронного декларування, - і для того, щоб вони зрозуміли, що народні депутати – це делеговані суспільством суб'єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до цих суддів, і закликаємо їх скласти свої повноваження добровільно",

- сказав Арахамія на брифінгу біля будівлі КС.

Він уточнив, що заяву підписали 226 народних депутатів.

За словами політика, якщо судді проігнорують заяву парламентаріїв і не складуть повноваження, наступним кроком буде низка законодавчих ініціатив, які мають запобігти подальшим рішенням КС, які "могли б зруйнувати незалежну антикорупційну інфраструктуру".

"Вони (судді КС - ред.) там мають у своїй програмі розглянути питання конституційності роботи Вищого антикорупційного суду. Це може напряму спричинити призупинення безвізового режиму з ЄС. Я думаю, що народ України точно не буде прощати таких рішень. Деякі законопроєкти просто блокують, фактично, тимчасово роботу Конституційного Суду. Деякі законопроєкти, зокрема президентський, спрямовані на те, щоб взагалі перезавантажити повністю склад. Будемо визначатися, як парламент",

- поінформував Арахамія.

При цьому голова фракції "Слуги народу" зауважив, що голосування за президентський законопроєкт, який пропонує розпуск усього складу КСУ, є найбільш жорстким сценарієм.

"Це найбільш жорсткий сценарій, законопроєкт Президента, тому вчора в комітеті ми його не розглядали. Ми зараз ідемо більш таким дипломатичним шляхом. Але все залежить від реакції Конституційного Суду",

- сказав Арахамія.

Заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк, який також прийшов до КС, додав, що до ВР внесено законопроєкт, який збільшує кворум роботи Конституційного Суду до 17 суддів. На його думку, це буде запобіжником щодо роботи КСУ, яка "може бути спрямована проти українського народу".

"Наскільки мені відомо, колеги по парламенту реєструють щодо прийняття рішень (Конституційним Судом - ред.) двома третинами голосів, є законопроєкти, які повертають електронне декларування. Я думаю, що ми найближчим часом разом з парламентом, незалежно від політичних уподобань, будемо вносити ці законопроєкти і голосувати. Сподіваюся, що і електронне декларування ми повернемо найближчим часом",

- сказав Железняк.

Як повідомлялось, на пленарному засіданні парламенту 3 листопада народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов озвучив заяву членів різних фракцій і груп, в якій парламентарії закликали суддів Конституційного Суду, які голосували за рішення щодо антикорупційних органів, скласти з себе повноваження судді КС або добровільно піти у відставку. Під заявою підписалися представники фракцій партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність" і групи "Довіра".

Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, зокрема: КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.