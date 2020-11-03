Нардепи закликали суддів КСУ подати у відставку

Завантажте мобільний додаток сайту

Частина народних депутатів закликала піти у відставку суддів Конституційного суду після того, як вони скасували відповідальність за недостовірне декларування, пише Громадське, передає NNS.

Заяву зачитав народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Бакумов.

Депутати закликають КС «вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з врахуванням обраного Україною європейського та євроатлантичного курсу».

Вони вимагають невідкладної відставки за власним бажанням 11 суддів КС:

Олександр Тупицький (голова КСУ),

Віктор Городовенко,

Ірина Завгородня,

Олександр Касмінін,

Віктор Кривенко,

Олександр Литвинов,

Володимир Мойсик,

Сергія Сас,

Ігор Сліденко,

Петро Філюк,

Галина Юровська.

Загалом же Конституційний суд складається з 18 суддів. Наразі у складі КС 15 суддів. Звернення депутатів не стосується Сергія Головатого (заступник голови КСУ), Віктора Колісника, Василя Лемака, Олега Первомайського.

Як передає «Інтерфакс-Україна», заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук розповіла, що заяву вже підписали понад 150 депутатів. Депутатка очікує зібрати щонайменше 226 підписів, а потім і конституційну більшість — тобто 300 підписів.

Депутат від «Голосу» Андрій Осадчук повідомляє про підписи 203 депутатів.

Фото: заява, оприлюднена Андрієм Осадчуком

Як передає Українська правда, у кулуарах кажуть, що нібито 4 суддів КС готові добровільно піти з посад.

Водночас, співрозмовник «Інтерфакс-Україна» каже, що судді КС не планують подавати у відставку: «Підстав для відставки немає».

Що не так із КС?

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

Вищий антикорупційний суд 3 листопада вже закрив першу справу щодо брехні в декларації. Вона стосувалася ексочільника Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє». Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник уточнив, що наразі таких справ понад 100, приблизно 20 вже розглядаються у судах. Він нагадав, що подібна історія вже була, коли Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а справи про розкрадання посадовців закрили.

І що ж робити?

Президент Володимир Зеленський 30 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду України та почати відбір нових суддів.

Водночас у Конституції немає пункту про звільнення суддів через рішення парламенту.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявляв, що пропозиція Зеленського є «політико-правовим способом розв'язати кризу». Інакше — судді можуть заблокувати будь-які зміни до антикорупційного законодавства.

Депутати «Слуги Народу» ще не визначилися, чи підтримувати законопроєкт Зеленського. Натомість у Верховній Раді планують відновити е-декларування новим законом, який планують ухвалити цього тижня.