"Наслідки цього рішення будуть трагічними" - Зеленський про видачу "вагнерівців" Росії

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував передачу затриманих у Білорусі "вагнерівців" до Росії. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці у Facebook, передає NNS.

«Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих «вагнерівців», демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі віддав... Росії. На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах. По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДІЙСНО МАЮТЬ СТОСУНОК ДО БЕЗУМОВНОГО ВТРУЧАННЯ У СПРАВИ ЯК БІЛОРУСІ, ТАК І УКРАЇНИ – перш за все України – ДЕМОНСТРАТИВНО ВІДДАТИ ТРЕТІЙ СТОРОНІ»,

— написав Зеленський.

Він зазначив, що «це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків».

Президент наголосив, що таке рішення «не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги».

Також Зеленський підкреслив, що «наслідки цього рішення будуть трагічними».

«Ми розуміємо, що «ВАГНЕРІВЦІ» ВСЕ ОДНО ПОВЕРНУТЬСЯ ДО СВОГО ЗВИЧНОГО ЗАНЯТТЯ – РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІЙНИ. Дай Боже, щоб БІЛОРУСЬКІЙ ВЛАДІ НЕ ДОВЕЛОСЯ Й НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ ОТРИМАТИ ЩЕ ОДИН ПАЛАЮЧИЙ, ЗНЕКРОВЛЕНИЙ ДОНБАС, створити який всі ці «вагнерівці» дуже добре вміють. Бо вони – це ж про експансіонізм і насилля. Тільки про насилля. Проте й самі «вагнерівці», і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. УНИКНУТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НІХТО НЕ ЗМОЖЕ»,

— написав Зеленський.

Нагадуємо, 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.

У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.

5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Служба безпеки наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.

12 серпня Україна направила Білорусі офіційний запит на екстрадицію найманців.

Але, як стало відомо 14 серпня, Лукашенко повернув Росії 32 бойовиків "Вагнера".

Що таке ПВК «Вагнера»?

Неофіційне російське збройне формування, яке називають приватною військовою компанією, однак де-юре ПВК у Росії жодним законом не передбачені. Пов’язують групу «Вагнера» з «кухарем» Путіна Євгеном Пригожиним, передає Громадське.

ПВК «Вагнера» є одним з інструментів російської зовнішньої політики і гібридної війни проти України зокрема. Неофіційний статус дозволяє офіційній владі РФ говорити, що вони не мають жодного стосунку до діяльності цієї групи. Наприклад, після затримання найманців у Білорусі у Кремлі заявили, що в РФ немає такого поняття як ПВК, а затримані росіяни охоронці, які їхали через Білорусь транзитом.

Крім Донбасу, відомо про діяльність групи «Вагнера» щонайменше у Сирії, Лівії, ЦАР, Судані.

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