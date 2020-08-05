Зеленський обговорив з Лукашенком видачу "вагнерівців" Україні

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Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Зеленського, передає NNS.

«Провів телефонну розмову з президентом Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами»,

— написав Зеленський.

Нагадуємо, 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.

У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни воювали на Донбасі. У Кремлі сподівалися на швидке звільнення бойовиків ПВК "Вагнера".

Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримані під Мінськом росіяни могли готувати масові заворушення і бути пов'язаними з опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що бойовики ПВК "Вагнера", затримані в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і доручили чекати вказівок.

Також він сказав, що до Білорусі перекинуто ще один загін бойовиків.

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