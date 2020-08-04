Лукашенко заявив, що до Білорусі перекинуто ще один загін бойовиків

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому відомо про ще одну групу бойовиків приватної військової компанії з Росії, яка перебуває десь на півдні Білорусі. Про це він сказав 4 серпня у посланні білоруському народу і Національним зборам, повідомляє NNS з посиланням на Українську правду.

"Сьогодні надійшла інформація про ще однин загін, який перекинули на південь. Це ми повинні бігати і ловити їх по лісах? Ми ж їх всіх відловимо",

— сказав Лукашенко.

За словами Лукашенко, Росія бреше, коли заявляє, що затримані в Білорусі "вагнерівці" прямували до Туреччини, Африки або країни Латинської Америки:

"Ці люди, вони дали свідчення, їх направили спеціально до Білорусі. Команда була чекати. Квитки, куплені на Стамбул, це легенда".

Президент Білорусі вважає, що очевидно, що хтось намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

Відзначимо, прес-секретар Міноборони Білорусі Наталія Гаврусік повідомила, що Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення навчальних зборів у Вітебській області, що на кордоні з Росією; збори розпочнуться 11 серпня. Про це передає РБК-Україна.

Раніше ми писали: Затримані у Білорусі "вагнерівці" кажуть, що їхали до Туреччини засмагати та оглянути собор Святої Софії

Нагадаємо:

29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.

У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.