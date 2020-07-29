Затриманих у Білорусі бойовиків знайшли на "Миротворці": деякі воювали на Донбасі

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Серед затриманих в Білорусі бойовиків є члени російської приватної військової компанії "Вагнер" і терористи "ДНР", пише Obozrevatel, передає NNS.

Як раніше повідомляла NNS, список імен затриманих опублікувала БЕЛТА. Дані деяких бойовиків внесено в базу "Миротворця".

Зокрема, в переліку затриманих зазначено Олега Дригу, який воював на Донбасі на боці терористів. Андрій Кожевников раніше служив у міліції України, але перейшов на бік терористів.

Також серед затриманих є російські найманці Сергій Щербаков і Тахір Бахтігараєв.

Як зазначає Obozrevatel, терористичний телеґрам-канал WarGonzo повідомляє, що серед затриманих є бойовики, які воювали в батальйоні російського письменника, терориста й ідеолога "ДНР" Захара Прілєпіна.

"Є там два або три бійці з мого батальйону. Власне, якщо не десятки, то сотні людей працюють у ПВК і беруть участь у бойових конфліктах",

– підтвердив Прілєпін для URA.RU.

Російське видання "Фонтанка" пише, що мінімум шестеро з затриманих бойовиків воювали в рядах терористів "ДНР.": 57-річний уродженець Донецька Олег Дрига і його 34-річний земляк Геннадій Фетисов, 39-річний уродженець Слов'янська Максим Кошман з позивним "Коршун" , 36-річний Павло Нижник з Макіївки, 39-річний Ігор Шеломенцев з Улан-Уде і 39-річний Тахір Бахтігараев з Пермі.

Крім того, WarGonzo пише, нібито бойовики прибули до Білорусі, щоб далі вирушити в інші країни.

"Звичайно, білоруські спецслужби були заздалегідь у курсі і попереджені, а за фактом забезпечували спокійний режим у період пандемії перекидання наших бійців на східні фронти... Домовленості про цей транспортний коридор було досягнуто на найвищому рівні, і Лукашенко, звичайно, був у курсі про те, для чого вагнеровці перебувають до Мінську і куди летять... Тепер головне питання – навіщо було зараз встромляти ніж у спину сусідові?"

– йшлося в повідомленні пропагандистів.