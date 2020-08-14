Лукашенко повернув Росії 32 бойовиків "Вагнера"

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32 бойовиків ПВК "Вагнера", яких затримали на території Білорусі, передали Росії, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури РФ.

"Тридцять два громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусії, перетнули державний кордон Російської Федерації і в даний час знаходяться на території Росії. Тридцять третій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь",

— йдеться в повідомленні.

Відзначається, що передача бойовиків "здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства РФ і Білорусі, в тісній взаємодії органів прокуратури країн".

Нагадаємо, 12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Що було раніше?

29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.

У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.

5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Служба безпеки наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.

У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.