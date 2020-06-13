У членів делегації, які повернулися з Франції, коронавірус не виявлено - Офіс Президента

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Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП, передає NNS.

Так, у п'ятницю, 12 червня, українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

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"ПЛР-тести не виявили коронавірусу у представників Офісу Президента та членів уряду, що повернулися з Франції. В Офісі Президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим та соціальне дистанціювання. Всі працівники регулярно проходять тестування", - зазначили в ОП.

Також повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про спалах коронавірусу на Банковій. Зокрема, мова йшла про міністра у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова і радника президента Руслана Демченка.