В Олени Зеленської виявили коронавірус

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Дружина Президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Офісу президента у Фейсбук.

«При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби», -йдеться в повідомленні.

Як стало відомо NNS, нарвзі Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

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Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

«Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні», — додає пресслужба Офісу президента.

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

У своєму Instagram, Олена Зеленська підтвердила інформацію про інфікування коронавірусом. Вона наголосила на необхідності дотримуватись правил соціального дистанціювання та використовувати медичну маску у громадських місцях.

«Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів...», — написала вона.

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«Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті...», — додала Зеленська.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 червня в Україні підтверджено 29 753 випадки COVID-19, з них 13 464 одужали, 870 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 683 випадків.



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