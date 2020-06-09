Зеленський розповів, що хотів умисно захворіти на коронавірус

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Президент Володимир Зеленський хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно". Про це йдеться у матеріалі Української правди «Хотів заразитися коронавірусом». Два дні з президентом Зеленським», передає NNS.

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", — сказав президент.

Хоча президент і стверджує, що не боїться захворіти на COVID-19, від такої ідеї все ж відмовились.

"Вирішили, що занадто. Перебор", – сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина:

"Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві".

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