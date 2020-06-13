В Офісі президента спалах коронавірусу - ЗМІ

Завантажте мобільний додаток сайту

В Офісі президента за останні два дні зафіксували спалах коронавірусу, пише Слово і діло, передає NNS.

Згідно з даними Страна.ua, на які посилається Слово і діло, коронавірусом заразився міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

12 червня обоє були на переговорах в Парижі, де зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

При цьому діагноз обох став відомий вже після прильоту з Парижа.

Як повідомило УНІАН джерело в Кабінеті міністрів України, всі члени делегації, які 12 червня з робочим візитом відвідували Париж, після повернення в Україну здали тести на коронавірус.

Делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим 12 червня відвідала Париж для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. До складу делегації також входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Раніше ми писали: Зеленський розповів, що хотів умисно захворіти на коронавірус

Крім того, як повідомляє НВ, неназвані джерела в Офісі президента підтвердили інформацію, яка сплила раніше у ЗМІ, про те, що в Офісі президента та Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавірусу.

В ОП поки інформацію не підтверджують та не спростовують.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали, 880 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 753 випадки.