На автодорозі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

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В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні виявили тіло чоловіка, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавській області Роман Гріш.

За попередньо встановленою інформацією, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

"Пригода сталося близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув",

- повідомив Грішин.

Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення",

- уточнив Грішин.

Раніши ми повідомляли: Під Києвом у власному авто на очах у дитини розстріляли чоловіка

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