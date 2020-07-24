Під Києвом у власному авто на очах у дитини розстріляли чоловіка

- 24 лип. 2020
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Поблизу села Артемівка, що на Бориспільщині, невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль «Тoyota Сamry», за кермом якого знаходився 44-річний житель міста Києва, повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає NNS.
«Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу»,
— йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в салоні авто також був син загиблого. Як стало відомо NNS, хлопчик не постраждав.
«На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники місцевої поліції, криміналістична лабораторія, кінологи, працівники Слідчого управління та Управління карного розшуку поліції Київщини»,
— доповнюють в поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі, щодо розшуку зловмисника, тривають оперативно-розшукові заходи.
Як пишуть Факти, 44-річний київський бізнесмен, віце-президент боксерського клубу Ігор Плекан разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.
У чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги у поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили.
Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі.
Дитина побігла додому, а потім показала матері, де шукати батька. Проте рятувати його було запізно – поранення були смертельними.
Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.
Раніше ми писали: Викрадач авто у Полтаві взяв у заручники поліцейського і виїхав за межі міста, після цього відпустив заручника і втік.
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Фото ілюстраційне