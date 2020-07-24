Під Києвом у власному авто на очах у дитини розстріляли чоловіка

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Поблизу села Артемівка, що на Бориспільщині, невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль «Тoyota Сamry», за кермом якого знаходився 44-річний житель міста Києва, повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає NNS.

«Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу»,

— йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в салоні авто також був син загиблого. Як стало відомо NNS, хлопчик не постраждав.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники місцевої поліції, криміналістична лабораторія, кінологи, працівники Слідчого управління та Управління карного розшуку поліції Київщини»,

— доповнюють в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі, щодо розшуку зловмисника, тривають оперативно-розшукові заходи.

Як пишуть Факти, 44-річний київський бізнесмен, віце-президент боксерського клубу Ігор Плекан разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У чоловіка влучили щонайменше чотири кулі, проте він зміг з’їхати з дороги у поле, проїхав ще 300 м і зателефонував дружині. Весь цей час поряд був син, якого дивом не поранили.

Кілери дали переляканому хлопчику шанс на порятунок і наказали тікати якнайдалі.

Дитина побігла додому, а потім показала матері, де шукати батька. Проте рятувати його було запізно – поранення були смертельними.

Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.

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