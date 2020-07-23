Викрадач авто у Полтаві взяв у заручники поліцейського і прямує за межі міста

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Після переговорів з ймовірним серійним викрадачем транспортних засобів, поліція запропонувала йому обміняти заручника та виїхати за межі Полтави, чим він і скористався, передає інтернет-видання Полтавщина, інформує NNS.

Як стало відомо NNS, події навколо викрадача автомобіля, який погрожував підірвати гранату РГД-5, почали переміщатися за межі Полтави.

«З місця події на вул. Остапа Вишні стало відомо, що в ході переговорів із чоловіком поліція запропонувала йому вільно виїхати за межі міста, щоб виключити можливість вибуху гранати. Він згодився на цю пропозицію, гранату взяв із собою і поїхав на автомобілі за межі Полтави. Його супроводжують поліцейські автомобілі»,

— повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що терорист тримав в заручниках співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе та його. Начальник кримінального розшуку області Володимир Шиян запропонував, що заручником стане він. Після обміну заручників злочинець та правоохоронець сіли в автомобіль та виїхали за межі Полтави.

Патрульна поліція Полтави повідомила, що терористу надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 («Богдан»), який наразі рухається в напрямку Києва.

Як повідомляє телеграм-канал журналіста Андрія Павловського, злочинця, який взяв заручника в Полтаві, звуть Скрипник Роман Миколайович, пише zPost.me у Телеграм.

Він 1988 року народження. Раніше був засуджений за зберігання та збут наркотиків. Також брав участь в АТО.

Зараз автомобіль із заручником рухається польовими дорогами в Решетилівському районі під Полтавою.

Оновлення 13.30:

Як пише zPost.me у Телеграм, головна вимога полтавського терориста Романа Скрипника — не садити знову. Про це повідомили в поліції.

Також повідомляється, що автомобіль з полтавським викрадачем вже в'їхав в Київську область.

Нагадаємо, близько 09:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та взяв у заручники поліцейського.

Фото: t.me/minnni_tg/2706