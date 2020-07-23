Полтавський нападник відпустив заручника і втік

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На часі відомо, що 32-річний полтавець, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини, покинув автомобіль та втік до лісопосадки, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області, передає NNS.

Зазначається, що загрози для життя полковника поліції Віталія Шияна, який був у заручниках, немає. Наразі він разом із колегами.

«За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу), 349 (Захоплення працівника правоохоронного органу як заручника), 263 (Незаконне поводження з боєприпасом) Кримінального кодексу України»

— повідомляють в поліції.

Як пише Українська правда, зловмисник зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, він пересувається пішки, його розшукує поліція.

Нагадуємо, близько 09:05 на вул. Остапа Вишні, 5 у Полтаві працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та взяв у заручники поліцейського.

Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".

Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

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