У Полтаві чоловік викрав авто і погрожує підірвати гранату, є заручник

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У Полтаві поліція вживає заходи для затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає NNS.

«На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови»,

— йдеться в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби. Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

Громадян та водіїв просять бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції!

«Задля вашої безпеки тримайтеся якнайдалі від епіцентру подій»,

— закликають в поліції.

Як передає zik.ua ситуацію прокоментував заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він розповів, що чоловік, якого підозрюють у викраденні авто, під час затримання висмикнув чеку із гранати. Чоловік тримає за руку одного із правоохоронців, який його затримував, та погрожує підірвати гранату.

«Сьогодні зранку співробітники карного розшуку Полтави затримували особу, яка обґрунтовано підозрюється у тому, що вона системно займалася автоугонами. Під час затримання ця людина дістала гранату РГД-5 і висмикнула чеку. Зараз вона стоїть разом з цією гранатою з висмикнутою чекою і тримає за руку одного із співробітників поліції, які його затримували, погрожуючи зірвати і себе, і співробітника поліції. Вимога – він хоче, щоб його відпустили, щоб його не затримували. Зараз з ним проводяться перемовини, ціль яких - добитися того, щоб він здався поліції, щоб він не використав цю гранату. Ситуація дуже непроста, бо коли чека висмикнута, то потрібно постійно утримувати гранату у положенні, щоб вона не зірвалася»,

– сказав Антон Геращенко.

Доповенення 11.40:

Depo.ua передає, що Геращенко в ефірі 112 Україна повідомив:

«Рядовий співробітник поліції був замінений на начальника кримінального розшуку, який визвався ризикувати своїм життям замість рядового співробітника карного розшуку»,

– наголосив він.

За словами Геращенка, зараз була надана автівка цьому злочинцю.

«Він разом зі своїм заручником – співробітником поліції, полковником – їде по місту Полтава. Його супроводжують поліцейські. Ми робимо все, для того, щоб всі життя і правоохоронців, і громадян, і самого зловмисника були збережені»,

– підсумував він.

Нагадаємо, 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, через 12 годин терорист здався правоохоронцям, людей звільнили.

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Фото poltavske.tv