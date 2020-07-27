«Полтавського терориста» шукають четверту добу

27 лип. 2020
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Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває четверту добу.  Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою чергу, посилається на головного спеціаліста відділу комунікації поліції Полтавської області Поліну Ларіну.

"Наразі ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції  Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи з собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі",

 — повідомила речник полтавської поліції.

За словами Ларіної, зоною пошуків визначений Миргородський район. Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – як то поля кукурудзи чи злакових.

Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.

Передісторія:

Як повідомляла раніше NNS , 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".

Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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