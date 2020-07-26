У Берліні сталась страшна ДТП

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У Берліні в неділю вранці чоловік за кермом Mercedes на швидкості в'їхав у натовп людей, внаслідок чого постраждали семеро людей, троє із них важко поранені.

Про це повідомляє видання Bild, інформує NNS .

Аварія сталася близько 7:20 ранку на площі Гарденберг, біля станції Зоологішер Гартен.

За попередніми висновками, водій Mercedes приїхав з Йоахімстхалер Штрассе і повернув ліворуч на Гарденбергштрассе. Потім він проїхав світлофор і вилетів через тротуар у натовп.

За словами речниці поліції, правоохоронці припускають, що дорожньо-транспортна пригода сталася через перевищення швидкості, через що водій втратив керування транспортним засобом.

За інформацією BILD, одна людина потрапила в пастку під машиною і її довелося реанімувати. Крім того, 17 людей, які спостерігали за сценою, шоковані та отримують психологічну допомогу.

Водія затримали та заарештували працівники федеральної поліції, які прибули першими на місце аварії. Зараз він перебуває під вартою.

За інформацією BILD, йому 24 роки, і він живе в Німеччині. Автомобіль має номерний знак з Естонії.

Розслідування причини аварії триває. За даними поліції, наразі немає доказів політичної чи релігійної мотивації.