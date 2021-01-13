Скільки коштуватиме одна доза вакцини проти COVID-19 для українців

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Голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пересконференції 13 січня повідомив ціну однієї дози вакцини від коронавірусу для українців.

Про це пише УП Життя, передає NNS.

Так, за словами Печаєва, ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні.

"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна – 504 гривні",

– пояснив Валерій Печаєв.

Проте, за його словами, ціна на вакцину залежить від курсу долара.

Якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

"Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях. Все залежить від того, як буде рухатися курс долара. Якщо курс долару залишиться хоча б такий же – вона буде меншою",

– розповів голова наглядової ради.

Нагадаємо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин.