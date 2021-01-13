Вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, показала 50,38% ефективності

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Бразильський Інститут Бутантан, який проводив клінічні дослідження вакцини від коронавірусу китайської компанії SinoVac, заявив, що ефективність препарату становить 50,38%.

Це показало випробування, в якому взяли участь понад 13 тисяч добровольців, з посиланням на бразильське видання Folha de S.Paulo інформує Громадське, передає NNS.

Ефективність вакцини в понад 50% достатня для підтвердження її дієвості й затвердження більшістю медичних регуляторів. Проте раніше бразильська сторона говорила, що ефективність препарату становить 78%. Вакцину SinoVac також випробовували в Туреччині та Індонезії на значно меншій кількості добровольців. Перша заявила про рівень ефективності в 91,25%, друга — 65%. В обох країнах препарат схвалили до екстреного використання.

Раніше ми писали: Україна закупить китайську вакцину Sinovac від коронавірусу

У будь-якому разі, дієвість вакцини SinoVac, за даними бразильських випробовувачів, значно нижча, ніж в інших препаратів. Водночас, як уточнюють в Інституті Бутантан, сюди входять дані про волонтерів, які перехворіли коронавірусом у легкій формі (а легкий перебіг хвороби також може вказувати на дію вакцини), а побічні ефекти виявили в незначного відсотка учасників.

Інститут Бутантан поки не оприлюднив повні дані клінічних досліджень, посилаючись на заборону компанії-виробника. Ті ж дані, що установа розкрити змогла, вона передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику, на відміну від більшості конкурентів (як-от Pfizer / BioNTech). Тому ця вакцина більш придатна для країн, що розвиваються, де спеціальних холодильних систем може просто не бути.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%. Попри це, вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року. Планують також у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.

Громадська організація «Пацієнти України» раніше заявила, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно призначив компанію «Лекхім» для закупівлі китайських вакцин проти коронавірусу, а інших виробників він заблокував. Власником обраної фармкомпанії є Валерій Печаєв — соратник Раїси Богатирьової, міністерки охорони здоров’я часів Януковича.

У МОЗ запевняють, що, окрім SinoVac, ведуть перемовини з іншими виробниками вакцини, але не розголошують, з якими. У бюджеті на 2021 рік на вакцинацію населення заклали 2,6 млрд гривень. При цьому щеплення вакциною SinoVac буде безкоштовним.

Як повідомляли у ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію ліцензованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року. 16 мільйонів доз вакцини мають передати безкоштовно в межах співпраці з Фондом глобального доступу до вакцин проти коронавірусу (COVAX). В аптеках вакцина може з'явитися не раніше осені.