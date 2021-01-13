Вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, показала 50,38% ефективності

- 13 січ. 2021
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Бразильський Інститут Бутантан, який проводив клінічні дослідження вакцини від коронавірусу китайської компанії SinoVac, заявив, що ефективність препарату становить 50,38%.
Це показало випробування, в якому взяли участь понад 13 тисяч добровольців, з посиланням на бразильське видання Folha de S.Paulo інформує Громадське, передає NNS.
Ефективність вакцини в понад 50% достатня для підтвердження її дієвості й затвердження більшістю медичних регуляторів. Проте раніше бразильська сторона говорила, що ефективність препарату становить 78%. Вакцину SinoVac також випробовували в Туреччині та Індонезії на значно меншій кількості добровольців. Перша заявила про рівень ефективності в 91,25%, друга — 65%. В обох країнах препарат схвалили до екстреного використання.
Раніше ми писали: Україна закупить китайську вакцину Sinovac від коронавірусу
У будь-якому разі, дієвість вакцини SinoVac, за даними бразильських випробовувачів, значно нижча, ніж в інших препаратів. Водночас, як уточнюють в Інституті Бутантан, сюди входять дані про волонтерів, які перехворіли коронавірусом у легкій формі (а легкий перебіг хвороби також може вказувати на дію вакцини), а побічні ефекти виявили в незначного відсотка учасників.
Інститут Бутантан поки не оприлюднив повні дані клінічних досліджень, посилаючись на заборону компанії-виробника. Ті ж дані, що установа розкрити змогла, вона передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.
Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику, на відміну від більшості конкурентів (як-от Pfizer / BioNTech). Тому ця вакцина більш придатна для країн, що розвиваються, де спеціальних холодильних систем може просто не бути.
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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%. Попри це, вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року. Планують також у 2022 році налагодити виробництво вакцини в Україні.
Громадська організація «Пацієнти України» раніше заявила, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно призначив компанію «Лекхім» для закупівлі китайських вакцин проти коронавірусу, а інших виробників він заблокував. Власником обраної фармкомпанії є Валерій Печаєв — соратник Раїси Богатирьової, міністерки охорони здоров’я часів Януковича.
У МОЗ запевняють, що, окрім SinoVac, ведуть перемовини з іншими виробниками вакцини, але не розголошують, з якими. У бюджеті на 2021 рік на вакцинацію населення заклали 2,6 млрд гривень. При цьому щеплення вакциною SinoVac буде безкоштовним.
Як повідомляли у ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію ліцензованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року. 16 мільйонів доз вакцини мають передати безкоштовно в межах співпраці з Фондом глобального доступу до вакцин проти коронавірусу (COVAX). В аптеках вакцина може з'явитися не раніше осені.