Україна закупить китайську вакцину Sinovac від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров’я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає ще 1,8 млн доз вакцини від коронавірусу. Це препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Йдеться про закупівлю за ціною 504 грн за дозу.

Про це повідомили в Офісі президента України, пише Громадське, передає NNS.

Там зазначили, що переговори щодо поставки китайської вакцини вели ще з вересня. Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україна має отримати безкоштовно 16 мільйонів доз вакцини.

Кого вакцинуватимуть?

Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech насамперед для захисту тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.